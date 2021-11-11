В правительстве могут отказаться от строительства новой высокоскоростной ж/д магистрали «Москва—Петербург»

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве, 27 октября на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждали финансовый план РЖД на 2022-2024 годы. В протоколе совещания содержится рекомендация «дополнительно проработать» ряд вопросов, среди которых — проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Его просят вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

Наряду с обсуждением варианта отказа от высокоскоростной магистрали рассматривается возможность создания выделенного грузового хода для обеспечения движения грузов из Москвы в Петербург. Рост грузовой базы предусмотрен в портах Северо-Запада, перспективы развития грузового сообщения с которыми предлагается учесть.

Как считают эксперты, создание дополнительной грузовой инфраструктуры между Москвой и Петербургом полностью потеряло актуальность после запуска платной автомобильной трассы М-11 «Нева». Она радикально улучшила транспортное сообщение и удовлетворяет все потребности грузоотправителей, которые оснастили автомобили транспондерами, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Также эксперт призывает приветствовать отказ от высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», так как данное решение позволит не увеличивать долговую нагрузку на РЖД.

Напомним, проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург» был согласован мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2021 года. Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Петербург» подготовят в 2022 году. Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД.