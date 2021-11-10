Будет ли идти снег в новогоднюю ночь в Петербурге? Отвечает профессор гидрометеорологического университета

Он не исключил того факта, что петербуржцы второй год подряд проведут новогоднюю ночь без снега. А настоящие стабильные сугробы в городе может появиться только в январе.

«Снег у нас может появиться только к концу ноября. И то он будет непостоянным, скоро растет — и такие качели, когда то холодно, то тепло, могут продлиться довольно долго. Есть вероятность, что стабильного снежного покрова не будет до самого нового года. Потом он, правда, установится», — сказал Малинин.

Ранее сообщалось, что начало ноября успело удивить и первыми заморозками, и следующими за ними потеплениями. Какой будет погода в последний календарный месяц осени? Прогноз дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 ноября, в Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня составит +5…+7 градусов.

В пятницу, 12 ноября, ожидается также облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, утром и днем — умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.