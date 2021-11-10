В Петербург пришел «Стефан». Циклон подарит немного тепла и вызовет дожди

В Петербург пришел циклон, который подарит петербуржцам немного тепла. Несмотря на дожди, в ближайшие дни воздух в городе будет прогреваться до +7 градусов. Публикуем прогноз синоптиков.
По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 ноября, условия погоды в Петербурге будет определять теплый сектор циклона, названного немецкими метеорологами «Стефан». Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди и повысит температуру.
Температура воздуха в городе сегодня составит +5…+7 градусов, по области +3…+8. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 11 ноября, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +5…+7 градусов.
В пятницу, 12 ноября, в Петербурге ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. В ночное время суток пройдет небольшой, в начале дня умеренный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +4…+6 градусов.
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