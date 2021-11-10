Какой будет погода в ноябре в Петербурге? Рассказал главный синоптик города

По прогнозу Колесова, который публикует «Фонтанка», в ближайшие дни в Петербурге сохранится относительно теплая погода — однако аномальных температур, как в начале месяца, уже не будет. В ночное время столбики термометров будут показывать «минус», а днем — слабый плюс.

В целом погода в ноябре ожидается неустойчивая. Температура воздуха будет колебаться от циклона к циклону — при выходе ожидается повышение до 5-7 градусов тепла, при входе, наоборот, понижение температур. Весь месяц в Петербурге будет идти дождь и дождь со снегом. Устойчивого покрова пока не предвидится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 ноября, в Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня составит +5…+7 градусов.

В пятницу, 12 ноября, ожидается также облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, утром и днем — умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.