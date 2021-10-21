В Петербурге закрыли парки, сады и скверы из-за надвигающегося шторма

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, для жителей города временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский и Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Их откроют, когда стихнет ветер.

Садово-парковые хозяйства уже формируют аварийные бригады для оперативной уборки ветровальных деревьев и устранения последствий непогоды. Дорожные службы проследят за состоянием ливневки и при необходимости будут убирать застои воды у пешеходных переходов, остановок и подходов к метро, а информацию о колодцах, не принимающих воду, передавать ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга».

Напомним, петербургскую дамбу готовятся закрыть из-за угрозы наводнений. Затворы комплекса защитных сооружений сведут в ночь на пятницу. Также согласно метеорологическому прогнозу, в Петербурге ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра до 25-28 метров в секунду.