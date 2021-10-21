Главный синоптик Петербурга предупредил о штормовой погоде и очередном наводнении

Как рассказал «Собака.ru» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, штормовая погода пришла в город сегодня ночью Юго-западный ветер в акватории Финского залива усилился в порывах до 25-28 метров в секунду утром и будет сохраняться в течение дня.

В пятницу днем, 22 октября, порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах города — до 20-24. Завтра днем в городе возможно наводнение с высотой подъема уровня воды до 2 метров. Все сутки в регионе будут идти дожди, но тепло — от 5 до 10 градусов выше нуля.

По прогнозу Колесова, штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный и северный, начнется похолодание.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 22 октября, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный — днем порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +7…+9 градусов. В субботу, 23 октября, в городе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в течение суток составит +4…+6 градусов.