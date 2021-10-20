QR-коды повысили зарплату курьеров в Петербурге. Из-за ограничений спрос на сотрудников увеличился в 3 раза

По данным hh.ru, во время второй и начала третьей недели октября для курьеров в Петербурге появилось в 3 раза больше вакансий, чем за первую неделю месяца. В основном ищут тех, кто доставит еду и непродовольственные товары на дом — для таких курьеров с полной занятостью предлагают от 70 до 75 тысяч рублей в месяц.

Также на рынке труда в Петербурге аналитики фиксируют рост вакансий на «удаленке». За последние пять рабочих дней было опубликовано около 4 тысяч таких вакансий — в два раза больше, чем на прошлой неделе.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Отправить страну на «удаленку» могут более чем на неделю.