Москвичей начнут штрафовать за приспущенные маски в общественном транспорте

«Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах Москвы с 12 мая 2020 года. В июле 2021-го мэр столицы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток, однако средства индивидуальной защиты органов дыхания носить по-прежнему необходимо. Штраф за нарушение масочного режима на предприятиях, в магазинах и торговых центрах для физических лиц составляет 4 тысячи рублей. Размер штрафа за отсутствие маски в общественном транспорте — 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Москве разрешили бесплатно пересаживаться с одного наземного транспорта на другой. Сесть на трамвай, передумать и запрыгнуть в уходящий автобус теперь можно без дополнительной платы в течение 90 минут с начала первой оплаченной поездки. Также на всех станциях московского метрополитена заработала функция Face Pay. Она позволяет оплачивать проезд, просто посмотрев в камеру.