Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов стала бесплатной в Москве с сегодняшнего дня, 1 сентября. Условие — пересесть на другой вид наземного транспорта в течение 90 минут с начала поездки. Для того, чтобы совершать бесплатные пересадки, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

«Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей. Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Петербурге бесплатные пересадки еще только обсуждают. Ввести пересадочный тариф планируют с началом транспортной реформы — он необходим для того, чтобы пассажир не оплачивал проезд заново и по полной стоимости, если в течение короткого времени совершил пересадку.