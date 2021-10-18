Петербуржец отреставрировал пожарный гидрант на Сибирской улице

Гидрант был густо покрыт краской — в рамках работ по восстановлению его облика все слои были полностью удалены. Затем гидрант покрыли веществом против коррозии и уже поверх — свежей краской. Вокруг устройства положили булыжники и высыпали мульчу — специальный питательный состав, который защищает грунт. По словам инициатора восстановления гидранта, сделано это «из эстетических соображений, ибо на этом участке не растет трава и он выглядит неказисто».

«Все это благоустройство стоило чуть больше двух тысяч рублей. Думаю, что результат того стоит! Весьма часто к нам подходили прохожие: кто с вопросами о том, что это и чего мы делаем, а кто с похвалой и намерением пожать руку. Мы продолжим и дальше ухаживать за гидрантом, но уже по мере необходимости», — поделился петербуржец.

Напомним, ранее участники объединения «Гэнгъ» очистили от краски печь на Ординарной улице. Она утратила многие изразцы и металлические элементы, кроме того, была покрыта четырьмя слоями краски. А на Малой Конюшенной появилась скамейка с «особенностями» для горожан всех возрастов. Строительством, самым сложным видом работ, занимались сотрудники инклюзивных мастерских «Простые вещи».