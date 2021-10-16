Краеведы объединения «Гэнгъ» очистили от краски печь на Ординарной улице. Посмотрите, как она преобразилась!

Работы по восстановлению печи начались в сентябре. Она утратила многие изразцы и металлические элементы,а еще была покрыта четырьмя слоями краски. По словам члена объединения Кирилла Михайлова, этот проект оказался самым сложным.

Фотографии «до» и «после» опубликовала Ксения Сидорина. «Осталось совсем немного — поработать с нижней частью, чтобы она была монолитно-синяя, разобраться с одной утратой», — написала она. Специалисты смогли вернуть печи прежний вид.