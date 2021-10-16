Краеведы объединения «Гэнгъ» очистили от краски печь на Ординарной улице. Посмотрите, как она преобразилась!

Участники объединения «Гэнгъ» очистили от краски печь на Ординарной улице. Результатом работы поделилась Ксения Сидорина, участница объединения. Посмотрите, как теперь выглядит печь!
Работы по восстановлению печи начались в сентябре. Она утратила многие изразцы и металлические элементы,а еще была покрыта четырьмя слоями краски. По словам члена объединения Кирилла Михайлова, этот проект оказался самым сложным.
Фотографии «до» и «после» опубликовала Ксения Сидорина. «Осталось совсем немного — поработать с нижней частью, чтобы она была монолитно-синяя, разобраться с одной утратой», — написала она. Специалисты смогли вернуть печи прежний вид.
Напомним, ранее в Петербурге в доме №19 на Рузовской улице отреставрировали исторический витраж. Работы бесплатно провели выпускники академии Штиглица Елизавета Шаплина, Кристина Панталеева и Владимир Копейкин. Их поддержал «Гэнгъ» и помог оплатить только расходные материалы.
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