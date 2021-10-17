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На Малой Конюшенной установили скамейку для всех возрастов

На Малой Конюшенной появилась скамейка с «особенностями» для горожан всех возрастов. Об этом рассказал урбанист Илья Круглешов в своем Instagram.

«Концепт родился легко: скамейка для всех возрастов. Ведь у каждого свои особенности: кто-то повыше, кто-то пониже или даже ребёнок. А скамейки все одинаковые, совсем без особенностей. Не дело», — отметил Круглешов.

Чертеж тактичной скамейки сделал Федор Серебренников, а самую сложную работу по строительству выполнили сотрудники инклюзивных мастерских «Простые вещи».

Ранее волонтеры построили огромную скамейку в парке «Заросли». Теперь они планируют сделать здесь зону барбекю и небольшой навес, чтобы «прятаться от осенних дождей».

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