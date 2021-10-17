На Малой Конюшенной установили скамейку для всех возрастов

«Концепт родился легко: скамейка для всех возрастов. Ведь у каждого свои особенности: кто-то повыше, кто-то пониже или даже ребёнок. А скамейки все одинаковые, совсем без особенностей. Не дело», — отметил Круглешов.

Чертеж тактичной скамейки сделал Федор Серебренников, а самую сложную работу по строительству выполнили сотрудники инклюзивных мастерских «Простые вещи».