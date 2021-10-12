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Карелия вводит систему QR-кодов для туристов и жителей с середины октября

Власти Карелии вводят с 15 октября систему QR-коды для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Shutterstock.com

С 15 октября новые правила будут касаться кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов. При посещении этих мест нужно предъявить либо электронный сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест сроком не более трех дней.

Меры коснуться как местных жителей, так и туристов. От путешественников будут требовать предъявить QR-код при заселении в гостиницы. Парфенчиков заявил, что в Карелии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. И новый всплеск больных заставляет власти мобилизоваться и усиливать борьбу с коронавирусом.

Напомним, Карелия готова разработать первую в России комплексную программу реабилитации переболевших коронавирусом людей. Республика намерена стать пилотом для тестирования такой схемы с возможностью ее применения в других регионах страны.

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