Карелия вводит систему QR-кодов для туристов и жителей с середины октября

С 15 октября новые правила будут касаться кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов. При посещении этих мест нужно предъявить либо электронный сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест сроком не более трех дней.

Меры коснуться как местных жителей, так и туристов. От путешественников будут требовать предъявить QR-код при заселении в гостиницы. Парфенчиков заявил, что в Карелии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. И новый всплеск больных заставляет власти мобилизоваться и усиливать борьбу с коронавирусом.

Напомним, Карелия готова разработать первую в России комплексную программу реабилитации переболевших коронавирусом людей. Республика намерена стать пилотом для тестирования такой схемы с возможностью ее применения в других регионах страны.