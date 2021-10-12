Московский вокзал стал лидером по числу пассажиров в Петербурге в 2021 году

По данным Октябрьской железной дороги, помимо Московского вокзала в тройку лидеров по числу пассажиров с начала 2021 года вошли Финляндский и Балтийский — с показателями более 4,3 и 4,2 миллиона пассажиров соответственно. Самый низкий пассажиропоток на Витебском и Ладожском вокзалах — с января по сентябрь здесь побывали около 2,8 и менее 1,6 миллиона пассажиров соответственно.

Московский вокзал сможет принимать еще больше пассажиров. Его планируют расширить для приема поездов высокоскоростной магистрали. Выход пассажиров будет организован на станцию метро «Площадь Восстания» на Лиговском проспекте. Раньше была идея вывести ВСМ на станцию «Волковская», но от нее быстро отказались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рядом с Ленинградским вокзалом планируется строительство еще одного вокзала для поездов высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два московских центральных диаметра и высокоскоростная магистраль.