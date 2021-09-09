В Петербурге расширят Московский вокзал для приема поездов высокоскоростной магистрали

Смольный хочет расширить Московский вокзал. Выход пассажиров будет организован на станцию метро «Площадь Восстания» на Лиговском проспекте. Раньше была идея вывести ВСМ на станцию «Волковская», но от нее быстро отказались.

Это связано с тем, что так теряется смысл поездки «из центра в центр» и увеличивается время в пути. На Волковскую планируют вывести ночные поезда и пригородные электрички.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рядом с Ленинградским вокзалом планируется строительство еще одного вокзала для поездов высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Также в Петербурге готовятся изменить расписание движения пригородных поездов. Число электричек сократится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях.

Ранее проектировщик, член Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга Алексей Шашкин написал колонку о том, как сделать архитектурное наследие удобным для современных горожан, сохранив внешний облик зданий. По его мнению, освоение подземных пространств даст новые возможности для развития Северной столицы.