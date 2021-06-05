Стало известно, какие парки благоустроят в Петербурге в 2022 году

Так, в голосовании участвовали жители Невского, Красногвардейского, Московского, Фрунзенского, Приморского и Петроградского районов. Они выбрали для благоустройства Дальневосточный проспект от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Федоровский сквер, Молодежный сквер и набережную реки Карповки между Карповским и Барочным мостами. Сроки окончания работ будут зависеть от сложности и емкости объектов, уточнили в Смольном. Следующий этап их преображения — обсуждения с жителями концепций и дизайн-проектов.

В 2023-м году займутся Кондратьевским садом, бульваром на улице Циолковского и на 19-й линии В.О. В 2024 году благоустройство начнут на проспекте Ветеранов, а также в Полюстровском и Любашинском садах, сквере на проспекте Маршала Жукова, парке «Дальняя Рогатка» в Пушкинском районе, Ржевском коридоре в Красногвардейском, а также сквере между домами № 7 и № 13 по Южной улице в Колпино.