В Петербурге появятся новые комфортные выходы к Неве и Финскому заливу

У города есть планы по благоустройству прибрежных территорий. У Петербурга уже есть несколько успешных проектов, размещенных у береговой линии. Большой популярностью у горожан пользуются. Набережная Карповки, набережная Охты, Суздальские озера, Ивановский карьер, рассказал губернатор Александр Беглов во время радиоэфира.

Также городские пляжи останутся отдельной территориальной зоной. Их сохранят как территории, которые подходят для отдыха на открытом воздухе. А их статус будет защищен действующими Правилами землепользования и застройки, заключил губернатор.

Ранее власти Петербурга закрыли старейший нудистский пляж. Территорию благоустроят и откроют новый городской пляж. До конца мая территорию площадью в 15 гектаров на берегу Финского залива благоустроят и откроют новый городской пляж.

А для маломобильных групп населения открыли первый в Петербурге специально оборудованный пляж. Рекреационная зона для инвалидов располагается на территории пляжа «Ласковый» в поселке Солнечное. На пляже установили удобные настилы с навигацией для слабовидящих и передвижения инвалидов-колясочников. Также на территории предусмотрено общественное пространство для проведения лекций, зона для настольных игр и читальный зал, созданный по системе «буккроссинг».