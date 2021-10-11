Сколько дней россияне болеют коронавирусом? В Роспотребнадзоре назвали среднюю продолжительность

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, болезнь, вызванная SARS-CoV-2, может длиться до 28 дней — и после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями. «В некоторых случаях симптомы осложнений остаются более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — добавила она.

Длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма, отметила младший научный сотрудник клинического отдела института Дарья Хавкина.

Также в Роспотребнадзоре подчеркивают: у вакцинированных против коронавируса продолжительность течения болезни гораздо меньше, чем у тех, кто отказался от прививки. В среднем по стране COVID-19 болеют 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток.