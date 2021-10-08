«Это странные фигуры причудливой формы. Петербуржцы предположили, что это либо зебра, либо ее сопли. А как вы думаете, что это?» — поделились фотографией арт-объекта в сообществе «Петроградский район». Оказалось, что это не «сопли зебры», а светильники. Такое необычное освещение было установлено в рамках благоустройства набережной реки Карповки.

Светильники установило агентство ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад». Днем они черно-белые, а с наступлением темноты загораются множеством цветов и освещают прогулочную зону. Планировалось, что своим появлением в благоустроенном общественном пространстве они «разбавят классический петербургский стиль».

«Мы исходили из того, что это сквер перед клубом A2, где собирается молодежь. Поэтому был принят такой современный подход. Кроме того, эти светильники — интерактивные. С помощью QR-кода можно скачать приложение и управлять светом», — приводит «Бумага» слова главного архитектора «Нескучного сада» Елены Шиковой.