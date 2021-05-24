К осени на набережной реки Карповки появится новое общественное пространство. Вот каким оно будет

В Петербурге продолжается благоустройство набережной реки Карповки. Новое общественное пространство появится к началу осени — и вот каким оно будет.
Общественное пространств благоустроят на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки. К работе над проектом администрация Петроградского района привлекла урбанистов, неравнодушных жителей и команду «Открытая лаборатория город». Также были собраны предложения и пожелания резидентов и посетителей технопарка «Ленполиграфмаш», клуба А2, учащихся колледжа туризма, расположенного в 50 метрах.
Как отмечают в Смольном, территория будущего общественного пространства одновременно и интересная, и проблемная — участок на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки «транзитный, неухоженный, хаотично заставленный автомобилями, во время дождливой погоды превращается в болото, а во время больших концертов становится «прихожей» клуба А2».
«Эта территория давно нуждалась в обновлении. Сейчас тут какая-то козья тропа и мусор вокруг. Нет скамеек, урн, вечером темно, не видно куда идти», — отметил петербуржец, житель дома №13 по набережной реки Карповки.
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Территория у клуба А2. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
После благоустройства здесь появятся места для отдыха, будет облагорожена тропинка, вымощенная плиткой, трехъярусное озеленение. Появится современное освещение: светильники будут гореть разными цветами и разбавлять классический петербургский стиль. В настоящий момент решается вопрос с ликвидацией хаотичной парковки. Начало работ запланировано на июнь 2021 года. К началу осени жители смогут увидеть новое благоустроенное пространство.
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