К осени на набережной реки Карповки появится новое общественное пространство. Вот каким оно будет

Общественное пространств благоустроят на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки. К работе над проектом администрация Петроградского района привлекла урбанистов, неравнодушных жителей и команду «Открытая лаборатория город». Также были собраны предложения и пожелания резидентов и посетителей технопарка «Ленполиграфмаш», клуба А2, учащихся колледжа туризма, расположенного в 50 метрах.

Как отмечают в Смольном, территория будущего общественного пространства одновременно и интересная, и проблемная — участок на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки «транзитный, неухоженный, хаотично заставленный автомобилями, во время дождливой погоды превращается в болото, а во время больших концертов становится «прихожей» клуба А2».

«Эта территория давно нуждалась в обновлении. Сейчас тут какая-то козья тропа и мусор вокруг. Нет скамеек, урн, вечером темно, не видно куда идти», — отметил петербуржец, житель дома №13 по набережной реки Карповки.