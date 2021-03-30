На Петроградской стороне благоустроят еще три участка набережной реки Карповки. Рассказываем, как они изменятся

Инициативное сообщество урбанистов, социологов и неравнодушных горожан, ответственное за появление одного из лучших общественных пространств Петербурга на набережной Карповки, продолжило работу в этом году. Они снова проводили сессии соучаствующего проектирования, на которых архитекторы бюро «Нескучный сад» узнавали запросы жителей и искали компромиссы. В результате появились три новых проекта: территории у клуба А2 на входе в «Ленполиграфмаш», на Петровском, 20 и на набережной Карповки у метеостанции. Они будут реализованы при поддержке администрации Петроградского района. Эксперты платформы «Открытая лаборатория город» Ольга Мнишко, Екатерина Кораблева и Олег Паченков рассказали «Собака.ru», как и когда эти места будут благоустроены.
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От третьей территории пришлось отказаться, так как у администрации района есть на нее свои планы
Катя Кораблева
Модератор сессий соучаствующего проектирования по участку набережной Малой Невы, Петровский, 20. «Друзья Карповки», «Открытая лаборатория город»
«На Петровском острове очень быстро растет население, появляются новые ЖК, а вместе с ними запрос на рекреацию. Кроме того, под мостом Бетанкура недавно открылся скейт-парк. При этом берег Малой Невы размывается, район теряет свою землю — поэтому тут необходимо берегоукрепление. Задача проекта — убрать перегораживающие берег заборы, укрепить его, создать линейный прогулочный маршрут и сделать благоустройство таким, чтобы не нарушить покой жителей исторических домов по адресу Петровский, 20. На сессиях было сразу решено не делать здесь велодорожку, оставить набережную тихой, зеленой и спокойной. У горожан были опасения, что посетители скейт-парка будут здесь кататься и шуметь, поэтому мы договорились сделать покрытие, которое будет препятствовать быстрому движению.
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Петровский, 20. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
Мы провели сессии соучаствующего проектирования, в которых приняли участие жители исторических домов, новых ЖК и куратор скейт-парка. Все, что нужно посетителям скейт-парка, будет находиться на участке рядом с ним или реализуется в рамках его второй очереди . К проектированию этой части присоединились школьники Петроградской стороны, участвующие в проекте «Перемена». Здесь появится зона отдыха с необычными беседками, видовой скамьей и небольшой спортплощадкой.
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Петровский, 20. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
Прогулочный маршрут пройдет мимо двора Петровского, 20, зонирование должно разделить общественное пространство набережной и полуприватное пространство жилого двора, в котором будет установлена новая детская площадка. На самой набережной жители просили не делать каких-то больших точек притяжения — там появится освещенная дорожка с местами для тихого отдыха, деревянными настилами для рыбалки, лавочки в природном стиле из бревен, урны, много нового озеленения. Также будет сохранен небольшой пляж.
Уже в процессе мы выяснили, что сроки реализации откладываются, так как рядом начинается строительство — работы начнутся в лучшем случае в 2023 году».
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Петровский, 20. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
Олег Паченков
Модератор сессий соучаствующего проектирования по участку набережной Карповки у метеостанции. «Открытая лаборатория город» (ОЛГ) / Центр урбанистики UP, ЕУСПб
«С самого начала стало понятно, что планы проектировщиков несколько отличаются от сценариев использования этой территории местными жителями и другими посетителями. Архитекторам хотелось сделать здесь интересное пространство по аналогии с первым этапом благоустройства набережной Карповки, реализовать смелые идеи. Во многом потому что из всех участков второго этапа эта часть — самая большая.
Но с момента реализации первого проекта на Карповке прошло три года, и запрос горожан изменился — от развлечений в сторону экологичности. Здесь люди привыкли спокойно проводить время на газоне, устраивать пикники, играть во фрисби и бадминтон, сидеть на склоне и смотреть закаты. Они сразу заявили, что спортивных и детских площадок в этом районе достаточно и новые им не нужны. Зато им важно, чтобы была сохранена уже существующая зелень и был добавлен луговой газон из разнотравья, который не будут косить.
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Набережная Карповки у метеостанции. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
Мы старательно искали компромисс между комфортным благоустройством и максимальной природностью. Пришли к выводу, что здесь могут появиться три декинговых площадки — для погодных условий, при которых на траве сидеть некомфортно. Один из них будет с амфитеатром и ступеньками, спускающимися к воде, две другие — с шезлонгами и гамаками. Появится освещение тропинки, а ее покрытие сделают из плитки — по этому поводу много спорили, но набивные дорожки необходимо закрывать на просушку, и это сделало бы всю территорию плохо доступной. От идеи сделать искусственные холмики (геопластику) отказались — здесь уже есть свой рельеф. Будут высажены кусты вдоль Песочной набережной, чтобы защитить гуляющих от шума и пыли проезжей части, но не загораживать закаты. На дальней части сделают площадку для выгула собак.
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Набережная Карповки у метеостанции. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
Под вопросом остается травяное покрытие — вышел спор между пользователями и проектировщиками о том, нужен здесь рулонный газон или стоит сохранить естественный. Если положить рулонный, территорией можно будет сразу начать пользоваться, не дожидаясь, пока прорастет трава. Жителям это показалось искусственным вмешательством в сложившуюся экосистему. Компромисс еще ищется. Работы начнутся и закончатся предположительно в 2022 году».
Ольга Мнишко
Модератор сессий соучаствующего проектирования по участку на пересечении пр. Медиков и р. Карповки у клуба А2. «Друзья Карповки», «Открытая лаборатория город»
«Этот участок совсем небольшой. Мы провели онлайн-опрос резидентов и посетителей технопарка «Ленполиграфмаш», клуба А2 и учащихся колледжа туризма. У этой территории были отмечены проблемы: она транзитная, неухоженная, ее часть хаотично заставлена автомобилями, поэтому пешеходы, чтобы пройти в «Ленполиграфмаш», подвергают себя опасности. А когда погода дождливая, там все превращается в болото, и становится сложно передвигаться. В дни больших концертов это место используется как прихожая клуба А2, где скапливается много людей.
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Территория у клуба А2. Визуализация, бюро «Нескучный сад»
Нам необходимо привести в порядок козью тропку, по которой все ходят, срезая угол. Мы не будем устраивать здесь Диснейленд, такого запроса не было — люди хотели, чтобы здесь было чисто и безопасно. Будет облагорожена тропинка, вымощенная плиткой. Появятся места для отдыха, но длинные волнообразные скамейки расположатся по маршруту движения и не будут преграждать дорогу. Сделают места для курения с урнами, трехъярусное озеленение (газон, кусты и деревья), чтобы защитить людей от шума и грязи проспекта. Будет убрана хаотичная парковка — установят столбики, но такие, чтобы при необходимости туда могла подъехать пожарная машина или скорая. Появятся интересные современные светильники, которые будут гореть разными цветами и разбавлять классический петербургский стиль. Работы будут проведены в этом году».
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