На Петроградской стороне благоустроят еще три участка набережной реки Карповки. Рассказываем, как они изменятся

Прогулочный маршрут пройдет мимо двора Петровского, 20, зонирование должно разделить общественное пространство набережной и полуприватное пространство жилого двора, в котором будет установлена новая детская площадка. На самой набережной жители просили не делать каких-то больших точек притяжения — там появится освещенная дорожка с местами для тихого отдыха, деревянными настилами для рыбалки, лавочки в природном стиле из бревен, урны, много нового озеленения. Также будет сохранен небольшой пляж.

Уже в процессе мы выяснили, что сроки реализации откладываются, так как рядом начинается строительство — работы начнутся в лучшем случае в 2023 году».