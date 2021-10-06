Тяжело дышится: в Петербурге назвали три района с самым грязным воздухом

В трех районах Петербурга выявили превышения допустимого уровня загрязнения воздуха. Больше всего было зафиксировано в атмосфере аммиака и взвешенных веществ. Исследование провели в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Повышенный уровень загрязнения зафиксировали во Фрунзенском (концентрация аммиака превышала допустимую норму в 1,5 раза), а также в Василеостровском и Московском районах (в 1,8 раза).
В сентябре среднемесячная концентрация взвешенных веществ превысила предельно допустимую концентрацию в 1,1 раза, а уровень загрязнения квалифицировали как повышенный. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружили, пишет «Петербургский дневник».
Напомним, Минэкономразвития представило обновленную версию стратегии низкоуглеродного развития России. Согласно документу, страна должна достичь углеродной нейтральности к 2060 году и сократить выбросы парниковых газов на 79% к 2050 году.
Также, Министерство природных ресурсов и экологии России составило список самых загрязняемых рек. Возглавляет его Обь, также в список вошли и реки Петербурга.
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