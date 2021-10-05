В яхт-клубе на Крестовском острове загорелись бытовки. Один человек погиб

Сообщение о пожаре на набережной Мартынова, 92 в Петроградском районе поступило в 06:48 5 октября. На территории яхт-клуба загорелись две бытовки на площади 24 квадратных метра. К ликвидации пожара МЧС привлекло 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Пожар удалось локализовать в 07:14, при разборе был обнаружен погибший. О том, кто именно погиб, сообщений пока нет.

Яхт-клуб на Крестовском острове существует как частное предприятие с 2001 года. Он был основан на базе яхт-клуба Балтийского морского пароходства. На сегодняшний день клуб рассчитан на 150-200 стояночных мест для судов длиной до 35 метров. Общая длина причальной линии составляет 275 метров.

Напомним, яхтсмены Петербурга просят губернатора Александра Беглова не застраивать территорию другого яхт-клуба — на Петровской косе. Новый генплан позволяет строить здесь гостиницы и апарт-отели. В январе 2021 года Смольный выразил желание выкупить яхт-клуб у Ленинградской федерации профсоюзов — в целях дальнейшего развития и благоустройства. 24 сентября он был продан частной компании ООО «Аврора» вместе с 75 крейсерскими яхтами, вместе с детской парусной школой.