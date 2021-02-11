Смольный хочет выкупить яхт-клуб на Петровской косе у Ленинградской федерации профсоюзов. В целях дальнейшего развития и благоустройства

Сейчас территория на Петровской косе закреплена на праве бессрочного пользования за яхт-клубом, учредителем которого выступает Ленинградская федерация профсоюзов. Под начатом федерации здесь были организованы спортивные секции для детей и взрослых, обеспечены условия для швартовки судов различного класса и проведено «множество спортивных соревнований». Однако территория нуждается в модернизации и дальнейшем развитии.

Как считают в Смольном, выделение необходимых средств на реализацию модернизацию и развитие яхт-клуба «представляется маловероятным» — в том числе из-за «непростой экономической ситуации», вызванной пандемией коронавируса. В то же время Комитет по физической культуре и спорта Петербурга «заинтересован в дальнейшем развитии данной территории» — совершенствовании спортивной материальной базы и поддержке организаций спорта.

Помочь яхт-клубу может его выкуп у Ленинградской федерации профсоюзов. Смольный хочет заняться «развитием данной территории в интересах спортивной отрасли» самостоятельно — за счет средств бюджета Петербурга. По предварительной оценке, рыночная стоимость права собственности на недвижимость, предполагаемую к выкупу к федерации, может находиться в диапазоне от 250 до 310 миллионов рублей.

В случае, если выкуп Яхт-клуба состоится, его ждет:

Благоустройство территории,

Приведение в надлежащий вид фасадов и ремонт существующих зданий,

Приспособление части сооружений для организации Центра парусных и водомоторных видов спорта,

Создание межвузовского студенцеского яхтенного клуба

Размещение в примыкающих акваториях тяжелых понтов, пригодных для швартовки спортивных яхт,

Устройство велодорожек, многофункциональных спортивных площадок, организация спортивно-рекреационной зоны общего пользования.

«В случае передачи функций контроля земельным участком и расположенными на нем объектами недвижимости городским структурам, территория Петровской косы останется полностью открытой для всех категорий спортсменов и населения Санкт-Петербурга и в дальнейшем будет развиваться именно как общегородской спортивно-рекреационный кластер. Все существующие спортивные организации смогут продолжить свою деятельность. При этом Комитетом будет налажено эффективное взаимодействие со спортивными федерациями и организована координация вышеуказанной деятельности», — резюмирует глава Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь.