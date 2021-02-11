Смольный хочет выкупить яхт-клуб на Петровской косе у Ленинградской федерации профсоюзов. В целях дальнейшего развития и благоустройства

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь обратился к председателю Ленинградской федерации профсоюзов Владимиру Дербину с предложением выкупить яхт-клуб на Петровской косе — в целях дальнейшего развития и благоустройства. Рыночная стоимость может находиться в диапазоне от 250 до 310 миллионов рублей. Текст обращения есть в распоряжении редакции «Собака.ru».
Сейчас территория на Петровской косе закреплена на праве бессрочного пользования за яхт-клубом, учредителем которого выступает Ленинградская федерация профсоюзов. Под начатом федерации здесь были организованы спортивные секции для детей и взрослых, обеспечены условия для швартовки судов различного класса и проведено «множество спортивных соревнований». Однако территория нуждается в модернизации и дальнейшем развитии.
Как считают в Смольном, выделение необходимых средств на реализацию модернизацию и развитие яхт-клуба «представляется маловероятным» — в том числе из-за «непростой экономической ситуации», вызванной пандемией коронавируса. В то же время Комитет по физической культуре и спорта Петербурга «заинтересован в дальнейшем развитии данной территории» — совершенствовании спортивной материальной базы и поддержке организаций спорта.
Помочь яхт-клубу может его выкуп у Ленинградской федерации профсоюзов. Смольный хочет заняться «развитием данной территории в интересах спортивной отрасли» самостоятельно — за счет средств бюджета Петербурга. По предварительной оценке, рыночная стоимость права собственности на недвижимость, предполагаемую к выкупу к федерации, может находиться в диапазоне от 250 до 310 миллионов рублей.
В случае, если выкуп Яхт-клуба состоится, его ждет:
- Благоустройство территории,
- Приведение в надлежащий вид фасадов и ремонт существующих зданий,
- Приспособление части сооружений для организации Центра парусных и водомоторных видов спорта,
- Создание межвузовского студенцеского яхтенного клуба
- Размещение в примыкающих акваториях тяжелых понтов, пригодных для швартовки спортивных яхт,
- Устройство велодорожек, многофункциональных спортивных площадок, организация спортивно-рекреационной зоны общего пользования.
«В случае передачи функций контроля земельным участком и расположенными на нем объектами недвижимости городским структурам, территория Петровской косы останется полностью открытой для всех категорий спортсменов и населения Санкт-Петербурга и в дальнейшем будет развиваться именно как общегородской спортивно-рекреационный кластер. Все существующие спортивные организации смогут продолжить свою деятельность. При этом Комитетом будет налажено эффективное взаимодействие со спортивными федерациями и организована координация вышеуказанной деятельности», — резюмирует глава Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь.
Напомним, в августе 2020 года в яхт-клуб на Петровской косе в Петербурге пришли приставы. Они срезали трапы, ведущие к судам — теперь у яхтсменов и персонала нет доступа к яхтам и лодкам. Свои действия приставы объяснили исполнением требования Арбитражного суда, по которому яхтсмены должны освободить территорию.
Спортивный коллектив яхтсменов Петербурга запустил петицию в защиту яхт-клуба. Они просили «незамедлительно вмешаться в ситуацию и в кратчайшие сроки найти компромиссное решение», которое позволит вернуть все парусные яхты на стоянку, а также предотвратить «непоправимый ущерб, который может быть нанесен парусному спорту» в Петербурге.
Ранее также стало известно о планах Смольного сделать Петербург центром яхтенного туризма. Для этого планируют увеличить число марин и проводить больше регат.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.