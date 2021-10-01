Яхтсмены просят Беглова не застраивать территорию яхт-клуба на Петровской косе

По данным mr-7.ru, в адрес Беглова яхтсмены отправили ряд обращений. В них говорится о том, что изменение назначения территории яхт-клуба на Петровской косе «является категорически недопустимым, так как для нормального функционирования яхт-клуба необходимы учебные классы, техническая зона на берегу (для зимней стоянки и обслуживания яхт), спортзалы и спортивные площадки на открытом воздухе». Они просят губернатора «сохранить историческое значение территории как рекреационной зоны для развития общедоступного парусного спорта в Петербурге», оставить «экологически чистую и открытую территорию в центре города достоянием общественности».

«Сейчас территория яхт-клуба — это зона зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Если новый генплан примут — статус ЗНОП снимут? Как он снимается — автоматически после принятия нового Генплана или сначала примут Генплан, потом будут со ЗНОПом разбираться? Ситуация неопределенности. Мы раздали яхтсменам шаблон письма — они личными обращения через электронную приемную отправляют губернатору. Посмотрим, что ответит», — отмечает один из составителей письма Никита Бриллиантов.

Эксперт комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Карпов называет опасения яхтсменов оправданными — на сегодняшний день регламента для тех зон, которые предложены в новом Генплане, нет. «Только если в Генплане будет написано: на земельном участке с кадастровым номером таким-то планируется реконструкция яхт-клуба с такими-то параметрами — это будет определенность, а все прочее — это вилами по воде», — заявил он.