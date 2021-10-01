Яхтсмены просят Беглова не застраивать территорию яхт-клуба на Петровской косе

Яхтсмены Петербурга просят губернатора Александра Беглова не застраивать территорию яхт-клуба на Петровской косе. Новый генплан позволяет строить здесь гостиницы и апарт-отели.
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По данным mr-7.ru, в адрес Беглова яхтсмены отправили ряд обращений. В них говорится о том, что изменение назначения территории яхт-клуба на Петровской косе «является категорически недопустимым, так как для нормального функционирования яхт-клуба необходимы учебные классы, техническая зона на берегу (для зимней стоянки и обслуживания яхт), спортзалы и спортивные площадки на открытом воздухе». Они просят губернатора «сохранить историческое значение территории как рекреационной зоны для развития общедоступного парусного спорта в Петербурге», оставить «экологически чистую и открытую территорию в центре города достоянием общественности».
«Сейчас территория яхт-клуба — это зона зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Если новый генплан примут — статус ЗНОП снимут? Как он снимается — автоматически после принятия нового Генплана или сначала примут Генплан, потом будут со ЗНОПом разбираться? Ситуация неопределенности. Мы раздали яхтсменам шаблон письма — они личными обращения через электронную приемную отправляют губернатору. Посмотрим, что ответит», — отмечает один из составителей письма Никита Бриллиантов.
Эксперт комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Карпов называет опасения яхтсменов оправданными — на сегодняшний день регламента для тех зон, которые предложены в новом Генплане, нет. «Только если в Генплане будет написано: на земельном участке с кадастровым номером таким-то планируется реконструкция яхт-клуба с такими-то параметрами — это будет определенность, а все прочее — это вилами по воде», — заявил он.
Внимание на планы властей Петербурга по объединению функциональных зон обратил в середине августа депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев. По его словам, в будущем генплане Смольный планировал объединить зону спортивных сооружений и пляжей (Ро) с зоной объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма, гостиниц и пансионатов (Рз) — в единую зону Р1.
Это бы позволило застроить апарт-отелями территорию любого пляжа или участка для спорта. В качестве примера Ковалев привел яхт-клуб и парусный клуб на Петровской косе, а также пляжи в Курортном, Приморском и Выборгском районах. Позже в Смольном назвали новости об этом «громом среди ясного неба» и заявили, что никаких гостиниц или апартаментов строить в зонах пляжей Петербурга не планируется.
В январе 2021 года Смольный выразил желание выкупить яхт-клуб на Петровской косе у Ленинградской федерации профсоюзов — в целях дальнейшего развития и благоустройства. 24 сентября он был продан частной компании ООО «Аврора» вместе с 75 крейсерскими яхтами, вместе с детской парусной школой. «Нас продали. Тут никто нас не спрашивал — мы как в «Джанго освобожденных»: «Негры тут не ходят. Негры бегают». Нас продали вместе с клубом, и не только нас, но и крейсера, и капитанов, и экипажи. Теперь мы ждем, когда «белый хозяин» объявится и нам что-то расскажет», — отметил тогда тренер детской парусной секции при яхт-клубе Андрей Норнов.
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