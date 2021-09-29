Смольный: служба крови в полном объеме обеспечивает стационары города донорской кровью и ее компонентами

В 2020 году городской станцией переливания крови было принято 49 679 доноров, заготовлено 56 тонн донорской крови, совершено 85 470 донаций — это говорит об увеличении общего количества доноров по сравнению с 2019 годом, отмечают в Смольном. За период с 7 мая 2020 года по 22 сентября 2021-го заготовлено 1 223 литра антиковидной плазмы от 1 700 доноров, которая была передана в 10 стационаров Петербурга.

«Благодаря своевременно принятым мерам служба крови в полном объеме обеспечила стационары города донорской кровью и ее компонентами в период пандемии новой коронавирусной инфекции», — отмечают в Смольном.

В рамках донорского совета, который провел вице-губернатор Олег Эргашев накануне, 28 сентября, также обсудили предложения по развитию службы крови Петербурга на 2023-2024 годы. Так, в 2022 году планируется разработать адресную инвестиционную программу строительства нового здания СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови».

Также предложено принять меры по внедрению новых форматов работы с донорами в государственных учреждениях здравоохранения с наличием отделения переливания крови. В частности, создание и актуальная поддержка сообществ в социальных сетях, работа по обратной связи с донорами через мессенджеры, а также использование в работе элементов коммуникационной инфраструктуры службы крови — горячая линия, портал, личные страницы на ресурсе.