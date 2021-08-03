Петербуржцев просят стать донорами крови. Она нужна каждой группы и резуса

Как отмечают в Городской станции переливания крови, донорский светофор «окрашен в красный сигнал — потребность высокая». Доноров всех групп и любого резуса ждут в будние дни с 09:00 до 13:00 на Московском проспекте, 104Х. Прием ведется без записи.

14 июня отмечался Всемирный день донора крови. В честь него в Петербурге прошла донорская акция, в рамках которой горожане сдали 121 литр крови. В акции приняли участие 269 человек.

Напомним, в конце апреля 2020 года в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно. Петербуржцев, переболевших коронавирусом, просят стать донорами плазмы.