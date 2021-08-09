В Петербурге и ряде регионов России — дефицит донорской крови. Его вызвала массовая вакцинация от коронавируса

Летом традиционно фиксируется «донорское затишье» — так как люди уезжают в отпуска. Но в этом году ситуацию усугубила массовая прививочная кампания. Между получением первой и второй дозы вакцины от коронавируса нельзя быть донором крови, а после завершения цикла вакцинации человек еще на месяц получает медотвод от донорства — в первую очередь для здоровья самих донором.

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», — приводит «Коммерсантъ» слова директора Центра крови ФМБА России Софии Голосовой.

На сегодняшний день сингал «донорского светофора» в Петербурге красный. Как указано на карте на сайте ФМБА России, из 20 петербургских учреждений службы крови критический минимум запаса крови сейчас испытывают 14. Согласно светофору Городской станции переливания крови, кровь только третьей группы всех резусов, а также положительного резуса второй группы, имеется в достаточном количестве.

Ранее о том, что потребность в донорской крови может быть вызвана не только сезоном отпусков, но и вакцинацией, говорил специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов. «Плюс у нас возобновляются госпитализации, стационары переводят из ковидных в обычные. А когда начинается плановая госпитализация, мы видим увеличение в заготовке донорской крови, потому что все эти пациенты, кто не мог пройти лечение, когда госпиталь был ковидным, они возвращаются», — отмечал он.