Начальник пермского управления СК Сергей Сарапульцев покончил с собой после стрельбы в университете

«Сегодня [23 сентября] с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах, который утверждал, что самоубийство не связано со службой. «По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», — уточнил он. Об этом говорят и источники «Интерфакса».

После стрельбы в Пермском государственном университете в Пермь приехал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Коллеги Сарапульцева выразили в разговоре с Baza уверенность, что он покончил с собой из-за «давления и разноса» от председателя Бастрыкина. Приезд главы СК, пишет издание, «обернулся показательными казнями для множества сотрудников» — некоторых работников ведомства отстранили ото всех дел, у них начались проверки, похожие на обыски, а на совещании Бастрыкин «разнес Сарапульцева, как мальчишку».

«Во время разговора с главой [пермского СК] Бастрыкин на глазах подчиненных фактически обвинил его в произошедшем в [Пермском университете], заявив, что всему виной стала плохая работа местных следователей. Сарапульцев, по словам источников, попробовал возразить, что «следователи не имеют никакого отношения к этому делу», чем привел Бастрыкина в еще большую ярость. В итоге, вскоре после совещания, Сарапульцев отправился домой и покончил с собой», — пишет Baza.

По данным Mash, рассматриваются две версии самоубийства Сергея Сарапульцева. По одной из них, он покончил с собой после совещания с руководством. Оно было посвящено стрельбе в Пермском университете, Сарапульцева обещали уволить с должности. По другой, как утверждает издание, «на данный момент основной», он повесился из-за семейных проблем.