Устроивший стрельбу в пермском университете студент пришел в сознание

Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) пришел в себя после ранения. Об этом рассказала РБК министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Ранее пермский минздрав оценивал состояние стрелка Тимура Бекмансурова как крайне тяжелое. При задержании его ранили сотрудники ДПС, которые первые подоспели на место происшествия. Позже стрелка доставили в больницу, где ему провели операцию и ампутировали голень.
Позже в минздраве Пермского края уточнили, что подозреваемый находится в тяжелом состоянии и долго прибывать в сознании он не может. П этой же причине стрелок пока не в состоянии давать показания следователям.
«Сейчас вместе со стрелком насчитывается 41 пострадавший. Из 40 человек 22 проходят лечение амбулаторно. 11 пациентов госпитализированы в медучреждения Перми», — отметили в Минздраве.
Напомним, студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 6 человек погибли. Эту информацию подтвердили в Минздраве. Тимура Бекмансурова удалось обезвредить прибывшим на место происшествия патрулю ДПС.
Также сообщалось, что открывший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров был фанатом Моргенштерна — рэпер негативно повлиял на него и «подтолкнул к совершению агрессивных действий». Такое мнение выразила член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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