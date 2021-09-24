Устроивший стрельбу в пермском университете студент пришел в сознание

Ранее пермский минздрав оценивал состояние стрелка Тимура Бекмансурова как крайне тяжелое. При задержании его ранили сотрудники ДПС, которые первые подоспели на место происшествия. Позже стрелка доставили в больницу, где ему провели операцию и ампутировали голень.

Позже в минздраве Пермского края уточнили, что подозреваемый находится в тяжелом состоянии и долго прибывать в сознании он не может. П этой же причине стрелок пока не в состоянии давать показания следователям.

«Сейчас вместе со стрелком насчитывается 41 пострадавший. Из 40 человек 22 проходят лечение амбулаторно. 11 пациентов госпитализированы в медучреждения Перми», — отметили в Минздраве.

Напомним, студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 6 человек погибли. Эту информацию подтвердили в Минздраве. Тимура Бекмансурова удалось обезвредить прибывшим на место происшествия патрулю ДПС.

Также сообщалось, что открывший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров был фанатом Моргенштерна — рэпер негативно повлиял на него и «подтолкнул к совершению агрессивных действий». Такое мнение выразила член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.