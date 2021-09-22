В Смольном готовят проект создания автокемпингов. Стоянки планируют разместить в Ленобласти

По проекту благоустроенные автокемпинги войдут в состав существующей инфраструктуры городских парковок. В планах оснастить эти точки электричеством, общественным душем и туалетом, а также сервисной зоной, где можно пополнить запасы воды и починить транспорт при необходимости.

Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике – это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения. Первоначальными точками для размещения могут стать Канонерский остров, Пушкин и Сестрорецк. Реализацию проекта поручили СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

На мысе Кюренниеми в Ленинградской области создадут особо охраняемую природную территорию. Проект реализуется в рамках конкурса о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией силами областного отделения Всероссийского общества охраны природы.