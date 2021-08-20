Куда отправиться в поход с палатками в Ленобласти? Вот 5 мест, где можно отдохнуть от города

Многие петербуржцы из-за третьей волны коронавируса вынуждены проводить отпуск дома. Вместе с турклубом «Открытие природы» мы составили подборку мест в Ленинградской области с действующими маяками, высокими скалами, заповедным озером и лабиринтом между каменными глыбами.
Бухта Моторная в Приозерском районе
Тихое место на побережье Ладожского озера с песчаным пляжем, сосновым лесом и чистой водой. Из местных достопримечательностей — в бухте есть 12-метровый действующий маяк Вуохенсало (за мысом Мустаниеми), к которому можно подойти, и деревянный плавучий мост через Вуоксу. Добираться нужно на автомобиле: не доезжая до Приозерска, повернуть в Ларионово и ехать по направлению к поселку Моторное. Весь путь займет 2 часа 10 минут.
Координаты: 60.98476 30.27755
Озеро Ястребиное
Это место в Приозерском районе имеет статус особо охраняемой природной территории. Там есть специальные площадки, обозначенные табличками, где можно установить палатки. Туристам понравится характерный для Карелии ландшафт: хвойный лес, замшелые огромные валуны и скалы. Тропа до озера промаркирована, поэтому заблудиться сложно.
Песчаных пляжей здесь нет. Поскольку берега скалистые, территория пользуется популярностью у альпинистов и скалолазов. Из достопримечательностей — 50-метровая гора Парнас, являющаяся самой высокой горой скального массива Большие скалы.
Сюда можно доехать на автомобиле, но его придется оставить у карьера и идти к озеру самостоятельно. Путь займет 3 часа. Также от Финляндского вокзала ходит электричка и Ласточка до станции Кузнечное. Но пешком придется осилить 12 километров.
Координаты: 61.159552, 29.701146
Скалы Треугольного озера
Место популярно у спортсменов, поскольку здесь расположены самые крутые и высокие скалы Ленинградской области. Территория впечатляет горными пейзажами: гигантскими валунами, огромными кусками гранита, утесами, пещерами, лабиринтами между каменными глыбами и смешанным лесом.
Добраться сюда можно на автомобиле прямо к озеру. Весь путь займет 3 часа. Общественный транспорт сюда не ходит.
Координаты: 61.11043 29.16582
Бухта Батарейная в деревне Шепелево
Живописная бухта на Финском заливе с песчаным берегом. Раньше здесь располагалась база заправки подводных лодок, а сейчас это место для отдыха. Оставшись с ночевкой, можно полюбоваться красивыми видами на закат. Из достопримечательностей — действующий Шепелевский маяк на мысе небольшого полуострова Каравалдай.
На автомобиле можно доехать через городской поселок Большую Ижору прямо до бухты. Весь путь займет 1— 1,5 часа. Еще от станции метро «Автово» ходит 401 автобус до деревни Шепелево. Потом необходимо прогуляться пешком 3 километра до берега залива.
Координаты: 59.973304, 29.127416
Экологический маршрут «Тропа здоровья вокруг озера Хепоярви»
Хепоярви — легкодоступное место в Токсове, окруженное хвойным лесом. На протяжении всего маршрута есть цветные маркировки, поэтому заблудиться невозможно. Доехать можно на автомобиле, но к самым живописным уголкам на нем не подобраться, или на электричке от Финляндского вокзала до железнодорожной станции Кавголово, а затем пройтись 3,5 километра до озера.
Координаты: 60.168732, 30.573623
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.