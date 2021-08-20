Куда отправиться в поход с палатками в Ленобласти? Вот 5 мест, где можно отдохнуть от города

Это место в Приозерском районе имеет статус особо охраняемой природной территории. Там есть специальные площадки, обозначенные табличками, где можно установить палатки. Туристам понравится характерный для Карелии ландшафт: хвойный лес, замшелые огромные валуны и скалы. Тропа до озера промаркирована, поэтому заблудиться сложно.

Песчаных пляжей здесь нет. Поскольку берега скалистые, территория пользуется популярностью у альпинистов и скалолазов. Из достопримечательностей — 50-метровая гора Парнас, являющаяся самой высокой горой скального массива Большие скалы.

Сюда можно доехать на автомобиле, но его придется оставить у карьера и идти к озеру самостоятельно. Путь займет 3 часа. Также от Финляндского вокзала ходит электричка и Ласточка до станции Кузнечное. Но пешком придется осилить 12 километров.

Координаты: 61.159552, 29.701146