Особо охраняемая природная территория на мысе Кюренниеми появится в 2021 году. Здесь организуют «достаточно серьезные» многодневные экологические тропы с возможностью проживания в палатках. В рамках конкурса «Приграничное сотрудничество Россия-Финляндия» также обустроят экотропы в другом природном заказнике — «Ястребиное озеро». Там создадут полноценный природный парк, в котором туристы смогут останавливаться на ночлег в палатках, а также посещать скалы и пещеры.

Мыс Кюренниеми находится в Выборгском районе Ленинградской области неподалеку от поселка Лужки. С него открывается вид на Финский залив, поэтому мыс пользуется популярностью у туристов.

Напомним, в конце июля в парке при усадьбе Демидовых в поселке Тайцы Ленинградской области открылся новый туристический маршрут. Он проходит через усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, часть каменной ограды с металлической решеткой и старинные деревья. А в недействующей части Путиловского карьера появится палеонтологический парк. Экскурсии по сохранившимися окаменелостями туристам будут проводить эксперты — геологи и палеонтологи.