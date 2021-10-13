Дроны, цифровой контент в школах, оплата проезда лицом и Big data: каким власти видят Петербург в 2024 году?

Стратегию цифровой трансформации Петербурга представил накануне вице-губернатор Станислав Казарин, с документом ознакомилась «Фонтанка». Так, к концу 2024 года 10% медицинских организаций будут оснащены информационными системами для поддержки принятия врачебных решений. Пациентам начнут выдавать электронные медицинские карты, будут внедрены инструменты дистанционного взаимодействия с горожанами, а учет лекарственных препаратов оцифруют. Из ближайших нововведений — система «Скорая помощь рядом».

Как считают в Смольном, к 2030 году «школа будет конкурировать с улицей и интернетом за внимание ученика». Поэтому уже в 2024 году каждый третий урок планируют проводить с использованием цифрового контента — ученики получат доступ к сервисам для самостоятельной подготовки и возможность управлять образовательной траекторией через личный электронный кабинет.

К 2024 году планируется, что более половины всех грантов начнут разыгрывать через единый портал науки и высшего профессионального образования Петербурга. Через цифровые сервисы ученые также смогут получить доступ к библиотекам и к оборудованию для исследований.

С 2022 году городской, пригородный и междугородный транспорт будет оснащен системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения, а к 2024-у в Петербурге начнут эксперимент по оплате проезда лицом — через систему распознавания лиц. Технологию опробуют в трамвае «Чижик». Следующим шагом Смольного станет запуск в Петербурге беспилотного трамвая.

Через три года мусоровозы будут оснащены системой ГЛОНАСС — это позволит контролировать вывоз отходов в режиме реального времени. Коммунальные службы смогут выкатывать бак на улицу точно в момент подъезда транспорта. — чтобы «на туристических маршрутах контейнеры не выставлялись», объясняют в Смольном.

В 2024 году в Петербурге также появится сервис «Спортивный Петербург» — единая автоматизированная информационная система сферы физической культуры и спорта. Она позволит управлять процессами в сфере подготовки спортсменов и повысит уровень вовлеченности петербуржцев в занятия физической культурой.

Еще одно нововведение в «Петербурге будущего» — создание собственной дата-корпораций. Она будет агрегировать обезличенные пользовательские данные от банков, сотовых операторов, снабжающих организаций, а также накапливать и анализировать собственные — поступающие от городских порталов и транспорта. Сейчас Смольный с помощью Big data оценивает миграцию населения между районами и за пределы города. В будущем такой анализ поможет в планировании потребности в транспорте, здравоохранении, охране порядка и коммунальных ресурсах.

Чтобы реализовать все планы, Смольный установит экспериментальный правовой режим. В настоящий момент обсуждают два проекта. Согласно первому, дроны, которые занимаются аэрофотосъемкой, приравняют к средствам измерения — это позволит сделать фото с дронов основанием для вынесения административного постановления, а также отслеживать нарушение границ участка или нецелевое использование. Второй проект касается телемедицины.

Дополнительные затраты на цифровую трансформацию составят от 700 миллионов до 1,5 миллиардов рублей ежегодно — таким образом, к 2024 году они могут достигнуть 4,5 миллиардов рублей. Точный объем средств на реализацию программы будет определен ко второму чтению проекта городского бюджета на 2022-2024-е годы.