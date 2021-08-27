Петербуржцам начнут доплачивать за долгожительство. Но только тем, кто старше 90 лет

С 1 января 2022 года петербуржцы смогут получить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременных выплат к юбилейным датам со дня рождения. Граждане, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей, 95-летие — 20 тысяч рублей, 100-летие и далее ежегодно — 25 тысяч рублей.

«Наши долгожители принадлежат к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного лихолетья, восстанавливало страну из послевоенной разрухи. Они заслужили почет и уважение и, конечно, поддержку государства и города», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, в последние годы наметилась «устойчивая тенденция роста численности пожилых петербуржцев, в том числе и долгожителей». Так, по сравнению с 2019 годом, в 2021-ом численность горожан, достигших 90-летнего возраста, увеличилась на 9% — с 27,2 тысячи человек до 29,6 тысячи. Численность тех, кому исполнилось 100 и более лет, за аналогичный период выросла на 20% — с 292 человек до 350 человек. Старейшим жителям Петербурга 107 лет.

«Увеличение продолжительности жизни обусловлено повышением качества жизни пожилых горожан, в том числе интенсивно развивающейся системой комплексной медико-социальной помощи, и расширением предоставляемых мер социальной поддержки», — отметили в Смольном.