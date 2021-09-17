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В Смольном назвали дату запуска регулярного отопления в Петербурге

Смольный сдвигает сроки перехода на регулярное отопление в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Официально с 20 сентября в Петербурге начнется отопительный сезон. Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний. Также обязаны перейти на регулярное отопление все жилищные организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома.

На 14 сентября были подключены к теплу 80% школ и детсадов. На данный момент к отоплению подключены 99% многоквартирных домов.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил к 17 сентября подключить к теплу все жилые дома в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

А теперь немного о погоде. На смену пасмурной погоде в Петербурге пришло солнце. Однако несмотря на то, что оно снова проглядывает сквозь облака, в городе теплее не станет. Рассказываем, какая погода ждет петербуржцев на грядущих выходных.

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