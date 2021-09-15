Да прибудет тепло! Беглов поручил к 17 сентября подключить к отоплению все жилые дома в Петербурге

По состоянию на 15 сентября к теплоснабжению подключили 70% многоквартирных домов. По нормативу отопительный сезон в Петербурге начинается после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов. Хотя это требование еще не выполнено, Беглов поручил управляющим компаниям и федеральным учреждениям как можно скорее подключить к теплу жилые здания. Районные администрации должны к 17 сентября провести тепло во все жилые дома.

Сейчас тепло поступает в 98% детских садов, 96% школ и 98% медучреждений. На остальных объектах еще проводят наладочные работы. Среди остальных социальных учреждений — вузов, общежитий, объектов федеральных ведомств — к теплу подключены 70% объектов.

Напомним, в Сольном опубликовали список номеров телефонов для каждого района, куда можно позвонить, чтобы в доме включили отопление.

А еще осень берет верх над остатками тепла: температурный фонд в Петербурге стабильно ниже нормы, на Ленинградскую область надвигаются первые заморозки. Рассказываем, какая погода ждет горожан до конца рабочей недели.