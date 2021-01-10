Вестибюль станции метро «Маяковская» закрыли на капитальный ремонт

В течение 11 месяцев здесь будут проводить работы по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода. В этот период вход и выход со станции будет осуществляться через станцию «Площадь Восстания». Пересадка со станции «Площадь Восстания» 1-ой линии на станцию «Маяковская» 3-й линии и обратно будет проводиться в обычном режиме.