Лекции, общение, барахолка и раздельный сбор мусора: сообщество соседей в Семенцах отпразднует День Добрососедства

Для жителей Петербурга и, в частности, Семенцов организуют фотовыставку и проведут турнир по настольному теннису. Помимо этого, добрососедское сообщество устроит антресольную барахолку, своп растений и раздельный сбор мусора. А в библиотеке «Бронницкая» проведут лекцию.

Напомним, добрососедское сообщество на дороге в Семенцах создали мозаичного динозавра. Он храбро прикрывает собой яму в асфальте. Мозаику с динозавром они выложили на дороге возле дома №39 по Подольской улице.

Примерно в этом же районе вскоре появились новые спасители дыр в тротуаре — это «Сердце Семена» и «Сосед Иван». Как рассказали создатели мозаик, у них после динозаврика осталось много разноцветной плитки и много интересных ям.