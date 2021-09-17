Лекции, общение, барахолка и раздельный сбор мусора: сообщество соседей в Семенцах отпразднует День Добрососедства

Добрососедское сообщество устраивает небольшой праздник — День Добрососедства. Он пройдет 26 сентября с 14.00. По словам организаторов, главная цель — это расслабиться и пообщаться с соседями.
Для жителей Петербурга и, в частности, Семенцов организуют фотовыставку и проведут турнир по настольному теннису. Помимо этого, добрососедское сообщество устроит антресольную барахолку, своп растений и раздельный сбор мусора. А в библиотеке «Бронницкая» проведут лекцию.
Напомним, добрососедское сообщество на дороге в Семенцах создали мозаичного динозавра. Он храбро прикрывает собой яму в асфальте. Мозаику с динозавром они выложили на дороге возле дома №39 по Подольской улице.
Примерно в этом же районе вскоре появились новые спасители дыр в тротуаре — это «Сердце Семена» и «Сосед Иван». Как рассказали создатели мозаик, у них после динозаврика осталось много разноцветной плитки и много интересных ям.
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