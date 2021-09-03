Жители Семенцов продолжают ремонтировать ямы мозаикой. В этот раз у них получилось сердечко и смешная рожица

Первой задели яму в форме сердца. Однако вскоре поздно вечером кто-то наступил на арт-объект, и он сломался. Жители начали реконструировать мозаичное сердце и заметили рядом еще одну яму — в ней тоже выложили мозаику. Второй объект назвали «Соседом Иваном». Авторы мозаик сравнили смешную рожицу с мячом из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом.

Как рассказали создатели мозаик, у них осталось много разной плитки и много интересных ям.

«На этой улице так вышло, рядом друг с другом находятся очень фактурные дырки. Сделав одну («динозавра Семена») мы не смогли остановиться, и рядом залатали «Сердце Семена» и «Соседа Ивана». Если на «Семена» мы делали прототип, то сердце придумали на ходу. Собрались, замешали смесь и начали выкладывать, к нам во время работы присоединились еще соседи. И всей дружной командой: соседи, пес, дети и телевидение совершили еще 2 мозаики», — рассказал «Собака.ru» один из авторов мозаики Антон Николаенков.

Добрососедское сообщество также поделилось планами на будущее. Они планируют в ближайшее время заложить еще несколько ям. Среди идей: борзая, змея, речка.

Не так давно на дороге в Семенцах появился мозаичный динозавр. Он храбро прикрывает собой яму в асфальте.