«Кольцо» открыто: в Мурине запустили движение на круговом перекрестке с развязкой КАД

«Кольцо» диаметром около ста метров соединяет четыре съезда: два с внутреннего кольца КАД и два с внешнего. Дорожное покрытие состоит из трех слоев асфальтобетона, верхний сделан из особо прочной смеси — щебеночно-мастичного асфальта. Освещают перекресток светодиодные фонари.

Развязка с КАД, построенная в западном Мурино, была открыта год назад. Она улучшила транспортную обстановку в новых жилых кварталах: путь в сторону Петербурга стал занимать меньше времени.

Напомним, вторая кольцевая автодорога (КАД-2) вокруг Петербурга скорее всего будет платной. Финансировать строительство будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния. Это означает, что средства должны вернуться обратно.

С 1 октября на реконструкцию закроют Биржевой мост. Работы продлятся до 2023 года, но открыть его для движения планируется в ноябре 2022 года. На время ремонта переправы попасть из Центрального в Василеостровский район можно будет через Дворцовый и Благовещенский мосты. На Петроградскую сторону с Васильевского острова – через Тучков мост и мост Бетанкура. Напрямую из центра в Петроградский район также ведет Троицкий мост.