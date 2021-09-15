Стало известно, как будет организовано движение на Биржевом мосту во время реконструкции

С 1 октября на реконструкцию закроют Биржевой мост. Работы продлятся до 2023 года, но открыть его для движения планируется в ноябре 2022 года.
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Фото: Shutterstock.com
На время ремонта переправы попасть из Центрального в Василеостровский район можно будет через Дворцовый и Благовещенский мосты. На Петроградскую сторону с Васильевского острова – через Тучков мост и мост Бетанкура. Напрямую из центра в Петроградский район также ведет Троицкий мост.
Как рассказали в Государственной административно-технической инспекции, заявка на распоряжение об ограничении движения по Биржевому мосту находится на согласовании в Комитете по транспорту и ГИБДД. Щиты с информацией расставят перед всеми въездами на Петроградскую сторону, в Калининском, Центральном, в том числе на Невском проспекте, и Адмиралтейском районах.
Напомним, капитальным ремонтом моста займется производственное объединение «Возрождение». Компания уже выиграла конкурс, и с 1 октября займется реконструкцией. Поэтому планируется полностью перекрыть движение по Биржевому мосту как для автомобилей, так и для пешеходов.
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