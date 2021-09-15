Еще одно кольцо: проезд по новой трассе вокруг Петербурга сделают платным

Финансировать строительство будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния. Это означает, что средства должны вернуться обратно, отмечает Петушенко.

Также он добавил, что дорога не будет кольцевой. Для того, чтобы трасса была на подобии КАД, необходимо построить более 40 километров дороги через залив. Но не все территории рядом с ним активно развиваются, поэтому такая транспортная доступность им пока не нужна.

«Автодор» займется разработкой проекта. Кто будет его реализовывать, пока непонятно. Сумма строительства дороги также пока не озвучивали. Новую магистраль обещают построить до 2024 года.

Напоним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона. Рассчитанная до 2035 года, она включает в себя строительство новых транспортных связей «Всеволожск—Мурино» и второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.

Помимо этого, в Петербурге открылась новая развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом. Она должна разгрузить Приморский район — в том числе улицы Савушкина, Планерную, Парашютную, Приморский проспект, а также развязку ЗСД с Богатырским проспектом.