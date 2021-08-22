Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил в этом году дополнительно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а также военнослужащим — по 15 тыс. рублей. Его слова приводит «Интерфакс».
Как считает глава государства, прибавки к пенсии в размере 1 тыс. рублей, которую предусмотрели власти, недостаточно. Он отметил, что разовые выплаты получат как и работающие, так и не работающие пенсионеры.
Также, по мнению президента, выплаты должны получить и военнослужащие — речь идет о 15 тыс. рублях. Путин объяснил такое предложение тем, что военные «выполняют важнейшую государственную функцию по защите отечества и наших людей, наших граждан в целом, нашей страны».
Вопрос о единовременной выплате будет решать «Единая Россия» после того, как сформируется думская фракция, то есть осенью.
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