Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Как считает глава государства, прибавки к пенсии в размере 1 тыс. рублей, которую предусмотрели власти, недостаточно. Он отметил, что разовые выплаты получат как и работающие, так и не работающие пенсионеры.

Также, по мнению президента, выплаты должны получить и военнослужащие — речь идет о 15 тыс. рублях. Путин объяснил такое предложение тем, что военные «выполняют важнейшую государственную функцию по защите отечества и наших людей, наших граждан в целом, нашей страны».

Вопрос о единовременной выплате будет решать «Единая Россия» после того, как сформируется думская фракция, то есть осенью.