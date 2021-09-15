В Петербурге открыли развязку ЗСД с Шуваловским проспектом. Она должна разгрузить улицы Приморского района

Для автомобильного проезда теперь доступны заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД, на север, и в сторону Богатырского проспекта, а также съезд с ЗСД на Шуваловский при движении с юга. Новая развязка должна разгрузить дороги быстрорастущего Приморского района — в том числе улицы Савушкина и Планерную, Парашютную, Приморский проспект.

Развязка также обеспечит транспортную доступность жилых массивов Юнтолово и Каменка. В перспективе Шуваловский проспект будет продлен до Приморского шоссе. Появится связь Приморского шоссе с Западным скоростным диаметром и Парашютной улицей. В том числе — дополнительный выезд с Приморского шоссе в северную часть города.

«Развязку построили менее чем за два года. Работали с опережением графика, завершили проект раньше срока и с хорошим качеством. Это важная часть современной инфраструктуры, которую мы создаем вместе», — отметил в ходе открытия развязки губернатор Петербурга Александр Беглов.

Изучить тарифы на проезд по новой развязке ЗСД с Шуваловским проспектом можно здесь.

Накануне также представили проект строительства еще одной развязки ЗСД — со съездом на Шкиперский проток. Работы на объекте уже начались. Развязка обеспечит выезд из новых кварталов Васильевского острова, связь с севером и югом города, разгрузит съезд с ЗСД на набережную Макарова, позволит вывести из порта «Морской фасад» туристические автобусы и грузовой транспорт.