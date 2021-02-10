Ленинградская область построит КАД-2 вокруг Петербурга

Первый горизонт планирования рассчитан до 2025 года и целиком сосредоточен в границах агломерации. Правительство Ленобласти рассчитывает на поддержку своих дорожных и транспортных проектов со стороны федерального правительства — это «необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья».

К 2025 году планируется реализовать более 60 проектов по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения. Основное внимание будет уделено развитию инфраструктуры в наиболее активно развивающихся районах, прилегающих к Петербургу.