Ленинградская область построит КАД-2 вокруг Петербурга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона. Рассчитанная до 2035 года, она включает в себя строительство новых транспортных связей «Всеволожск—Мурино» и второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.
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Здесь и далее фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области
Первый горизонт планирования рассчитан до 2025 года и целиком сосредоточен в границах агломерации. Правительство Ленобласти рассчитывает на поддержку своих дорожных и транспортных проектов со стороны федерального правительства — это «необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья».
К 2025 году планируется реализовать более 60 проектов по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения. Основное внимание будет уделено развитию инфраструктуры в наиболее активно развивающихся районах, прилегающих к Петербургу.
Для этого намерены построить продолжение Пискаревского проспекта в обход Мурино, новые транспортные связи между Всеволожском и Мурино, сформировать новые подъезды к городу Всеволожск, а также построить подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово» (развязка с Мурманским шоссе).
Одновременно с этим предлагаются реконструкции подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, и участка магистрали от Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.
За 15 лет, к 2035 году планируется также открыть вторую кольцевую автодорогу вокруг Петербурга. КАД-2 должна начинаться от автодороги А-181 («Скандинавия») близ Рощино, обогнуть Всеволожск и Колпино, пройти рядом с Гатчиной и завершиться у трассы А-180 («Нарва») возле Кипени.
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