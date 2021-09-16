Как фонд «Зеленый Петербург» превратит библиотеку Аалто в сад

Петербургские активисты совместно с сотрудниками центральной городской библиотеки Выборга в середине октября проведут акцию «Сад Аалто». «Собака.ru» поговорила с организатором Варварой Щербаковой и узнала, что это за инициатива и почему она важна для здания, построенного по проекту финского архитектора Алвара Аалто.
Чем интересно здание библиотеки?
Здание центральной городской библиотеки в Выборге построено еще в 1930-х годах по проекту знаменитого финского архитектора Алвара Аалто — это его единственный проект в России. Отличительными особенностями постройки являются акцент на природных материалах (камень, дерево), обилие света за счет больших стеклянных окон на потолке, светлых, просторных помещений, широких проходов и акустический потолок в лекционном зале. В собственном проекте Аалто продумал не только само здание, но и его внутреннее убранство: он сконструировал мебель, книжные шкафы и кресла.
Не все решения финского архитектора дошли до наших дней: библиотека пострадала во время Второй Мировой войны. Здание пережило две реконструкции, но только во время последней — финские специалисты присоединились к работам, учли все детали и смогли восстановить библиотеку по архивным фотографиям.
Варвара Щербакова
Создательница проекта Plants for friends и фонда «Зеленый Петербург», организатор акции в библиотеке Аалто в Выборге
Как появилась идея — создать «Сад Аалто»?
Прошлой осенью вместе с мужем Ильей были на экскурсии в библиотеке Алвара Аалто и обратили внимание на множество красивых и здоровых растений (это моя профессиональная фишка — проверять их состояние). Но мы огорчились, потому что они были высажены в пластиковые горшки. А ведь архитектор Алвар Аалто использовал в проекте только натуральные материалы. Подумала, что нужно исправить эту несостыковку силами наших зеленых проектов и пересадить растения в терракотовые глиняные кашпо.
С этой инициативой обращаться в библиотеку моментально не стала. Хотелось пожить с идеей, предусмотреть все детали. Думала, как сформулировать письмо так, чтобы не задеть никого, ведь все-таки мы предлагаем довольно сильные изменения. В этом году в конце лета наконец-то отправили это предложение. Заместитель директора библиотеки Татьяна Светельникова молниеносно ответила, поддержала нас и поблагодарила за то, что мы их не ругали за пластиковые горшки (как это обычно все делают), а предложили помощь (оказалось, что в самое подходящее время!). Сейчас библиотека участвует в международном проекте Датского института культуры в Санкт-Петербурге — «Зеленые библиотеки». По словам сотрудников, наша акция будет очень кстати и привлечет внимание международной общественности.
Об акции
Название акции «Сад Аалто» предложила куратор нашего фонда Маша Шатунова. Татьяна Светельникова отметила, что наша ассоциация очень точна, если рассматривать всю библиотеку как сад, созданный руками и идеями ее творца, где взращиваются не только растения, но и человеческие души.
В здании растут фикусы, драцены, монстеры, спатифиллумы, шеффлеры, эуфобии, юкки, хлорофитумы и другие. В день события мы пересадим в терракотовые горшки не только растения, находящиеся в общественном пространстве, но и те, что растут в кабинетах сотрудников. Два сосуда специально для нас сделала Лена Медведева из Nezhno Ceramics — их мы поставим в зону абонемента.
Растения, пересаженные в глиняные горшки, наконец-то смогут дышать. Благодаря акции в пространстве появится завершенность, ощущения безопасности и уюта. Это событие — что-то космическое.
К нам могут присоединиться волонтеры, но набираем не более 30 человек. Выбирать будем рандомно. Оставить заявку можно по ссылке.
А что дальше?
Надеемся на крепкую дружбу с библиотекой и на то, что будем приезжать проведывать растения. После пересадки через неделю визит просто необходим — важно проверить как они пережили «переезд».
В ближайшее время фонд «Зеленый Петербург» будет продолжать озеленять адмиралтейский район. Сейчас согласовали очередную посадку, но пока всех деталей раскрыть не можем.
Фото: Варвара Щербакова
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