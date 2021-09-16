Как фонд «Зеленый Петербург» превратит библиотеку Аалто в сад

Как появилась идея — создать «Сад Аалто»?

Прошлой осенью вместе с мужем Ильей были на экскурсии в библиотеке Алвара Аалто и обратили внимание на множество красивых и здоровых растений (это моя профессиональная фишка — проверять их состояние). Но мы огорчились, потому что они были высажены в пластиковые горшки. А ведь архитектор Алвар Аалто использовал в проекте только натуральные материалы. Подумала, что нужно исправить эту несостыковку силами наших зеленых проектов и пересадить растения в терракотовые глиняные кашпо.

С этой инициативой обращаться в библиотеку моментально не стала. Хотелось пожить с идеей, предусмотреть все детали. Думала, как сформулировать письмо так, чтобы не задеть никого, ведь все-таки мы предлагаем довольно сильные изменения. В этом году в конце лета наконец-то отправили это предложение. Заместитель директора библиотеки Татьяна Светельникова молниеносно ответила, поддержала нас и поблагодарила за то, что мы их не ругали за пластиковые горшки (как это обычно все делают), а предложили помощь (оказалось, что в самое подходящее время!). Сейчас библиотека участвует в международном проекте Датского института культуры в Санкт-Петербурге — «Зеленые библиотеки». По словам сотрудников, наша акция будет очень кстати и привлечет внимание международной общественности.