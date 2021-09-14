Библиотеку Алвара Аалто превратят в сад. Это акция фонда «Зеленый Петербург» — и первым делом цветы пересадят в горшки из натуральных материалов

«Библиотека Аалто характерна тем, что в ее архитектуре гармонично сочетаются строгие функциональные решения и плавность природных линий. При реализации проекта были совмещены природные материалы (камень, дерево) и искусственно созданные (стекло, железобетон). К сожалению, не все решения архитектора дошли до наших дней. Мы бы хотели исправить эту несправедливость и начать с малого — заменить пластиковые горшки для цветов на горшки из натуральных материалов», — говорят активисты.

По словам участников фонда «Зеленый Петербург», сотрудники библиотеки видят ее как «сад, созданный руками и идеями ее творца, где взращиваются не только растения, но и человеческие души». Поэтому акция и получила название — «Сад Аалто». «Каждый раз при посещении библиотеки думала про эти пластиковые горшки: ну почему?! Спасибо вам!» — комментируют акцию петербуржцы.

Акция «Сад Аалто» пройдет 13 октября — в день рождения библиотеки. Поддержать ее и деятельность фонда можно по ссылке.