Библиотеку Алвара Аалто превратят в сад. Это акция фонда «Зеленый Петербург» — и первым делом цветы пересадят в горшки из натуральных материалов

Библиотека Алвара Аалто в Выборге превратят в сад. И начнут с малого — пересадят цветы, уже украшающие интерьер, в горшки из натуральных материалов. Это акция фонда «Зеленый Петербург», проекта Plants for Friends и сотрудников библиотеки.
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Ataev / Shutterstock.com
«Библиотека Аалто характерна тем, что в ее архитектуре гармонично сочетаются строгие функциональные решения и плавность природных линий. При реализации проекта были совмещены природные материалы (камень, дерево) и искусственно созданные (стекло, железобетон). К сожалению, не все решения архитектора дошли до наших дней. Мы бы хотели исправить эту несправедливость и начать с малого — заменить пластиковые горшки для цветов на горшки из натуральных материалов», — говорят активисты.
По словам участников фонда «Зеленый Петербург», сотрудники библиотеки видят ее как «сад, созданный руками и идеями ее творца, где взращиваются не только растения, но и человеческие души». Поэтому акция и получила название — «Сад Аалто». «Каждый раз при посещении библиотеки думала про эти пластиковые горшки: ну почему?! Спасибо вам!» — комментируют акцию петербуржцы.
Акция «Сад Аалто» пройдет 13 октября — в день рождения библиотеки. Поддержать ее и деятельность фонда можно по ссылке.
Варвара Щербакова
Организатор акции «Сад Аалто»:
В прошлом октябре гуляли по библиотеке Алвара Аалто и заострили внимание на том, что красивые и здоровые растения живут в пластиковых горшках. Архитектор использовал только натуральные материалы, что-то тут не сходится. Задумались, задумали.
Склейка. Летим в переполненной дачниками ласточке в библиотеку. На деловую встречу с рулеткой для замеров в кармане. Мы получили ответ на письмо, которое я вынашивала почти год, а отправила неделю назад. Сомневалась: а точно нам ответят? А точно поверят, что мы сможем? А доверятся? Погодите, а мы точно сможем? Мечтала и надеялась.
Красивая акция библиотеки Алвара Аалто, фонда «Зеленый Петербург» и проекта Plants for Friends — большая пересадка растений из пластика в терракоту — запланирована на октябрь. Я так счастлива!
Библиотека Алвара Аалто построена в 1933-1935 годах по проекту финского архитектора Алвара Аалто. Здание считается вехой в истории современной архитектуры и обозначает переход Аалто от национально окрашенного неоклассицизма к упрощенным формам регионального модернизма. Именно здесь впервые проявилась уникальная черта его архитектурного стиля — сочетание строгости функционализма и нежной плавности природных линий. Доминантой библиотеки является читальный зал с круглыми окнами в потолке, через которые поступает солнечный свет. При этом стены зала окон не содержат.
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