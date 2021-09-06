Знакомьтесь, Лена Медведева из Nezhno Ceramics — за ее вазами и скульптурами стоят в очереди все модники Петербурга

Как началась история Nezhno Ceramics?

Проекту этим летом исполнилось 4 года. Еще в 2017 году я работала в диджитал-маркетинге: было напряженно, и керамика стала отвлечением, расслаблением. Это все из детства. Меня тянуло к рисованию, рукоделию, и, чтобы поддержать мои интересы, родители отдали меня в художественную школу. Кстати, там я ненавидела уроки лепки — кто бы мог подумать, что позже свяжу свою жизнь именно с глиной. (Смеется.) До керамики я пробовала себя в одежде, ювелирке, дизайне интерьеров. Имя Nezhno было придумано как раз для фэшн-марки, работу над которой я в итоге забросила, а вот название — нет: Nezhno подходит для ваз даже больше, чем для одежды.

Формы предметов Nezhno очень женственны.

Так и есть. Был период в жизни, когда я запуталась в себе, находилась в поиске внутренней женственности и понимания, что есть женская красота. Формы Nezhno стали результатом этих поисков — текучесть, изгибы. Мне кажется, если посмотреть на мою керамику, не зная, кто ее создает, сразу станет понятно, что автор — женщина.

Ты работаешь в стиле минимализма, а последний год все больше людей отказываются от него в пользу нарядности и красочности. Как быть?

Все устали от чистого минимализма, да. Но стиль Nezhno я называю чувственным минимализмом — плавность линий, обтекаемость. Это не цилиндрические предметы, которые обычно представляют при словосочетании «минималистичная керамика», а работа с формой. Еще до керамики я с интересом изучала дизайн и вдохновлялась мастерами прошлого. Например, архитектором Алваром Аалто, скульптором Барбарой Хепуорт, которые всегда работали именно с формой.