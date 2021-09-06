Знакомьтесь, Лена Медведева из Nezhno Ceramics — за ее вазами и скульптурами стоят в очереди все модники Петербурга

Скульптор и создательница проекта Nezhno Ceramics (это за ее вазами стоят в очереди все модники Петербурга!) переехала в новую студию, запускает линию мебели и готовит коллаборацию с Plants for Friends для библиотеки Аалто.
Как началась история Nezhno Ceramics?
Проекту этим летом исполнилось 4 года. Еще в 2017 году я работала в диджитал-маркетинге: было напряженно, и керамика стала отвлечением, расслаблением. Это все из детства. Меня тянуло к рисованию, рукоделию, и, чтобы поддержать мои интересы, родители отдали меня в художественную школу. Кстати, там я ненавидела уроки лепки — кто бы мог подумать, что позже свяжу свою жизнь именно с глиной. (Смеется.) До керамики я пробовала себя в одежде, ювелирке, дизайне интерьеров. Имя Nezhno было придумано как раз для фэшн-марки, работу над которой я в итоге забросила, а вот название — нет: Nezhno подходит для ваз даже больше, чем для одежды.
Формы предметов Nezhno очень женственны.
Так и есть. Был период в жизни, когда я запуталась в себе, находилась в поиске внутренней женственности и понимания, что есть женская красота. Формы Nezhno стали результатом этих поисков — текучесть, изгибы. Мне кажется, если посмотреть на мою керамику, не зная, кто ее создает, сразу станет понятно, что автор — женщина.
Ты работаешь в стиле минимализма, а последний год все больше людей отказываются от него в пользу нарядности и красочности. Как быть?
Все устали от чистого минимализма, да. Но стиль Nezhno я называю чувственным минимализмом — плавность линий, обтекаемость. Это не цилиндрические предметы, которые обычно представляют при словосочетании «минималистичная керамика», а работа с формой. Еще до керамики я с интересом изучала дизайн и вдохновлялась мастерами прошлого. Например, архитектором Алваром Аалто, скульптором Барбарой Хепуорт, которые всегда работали именно с формой.
Я застала тебя в процессе переезда в новую студию. Решили расширяться?
Да, здесь на Ораниенбаумской, 27 у нас и шоурум, и мастерская, и пространство для мастер-классов по лепке, которые мы устраиваем раз в месяц. В новом помещении все переделывали — потолки, стены, создавали ниши, своими руками сделали ротанговые двери для шкафа, украсили их латунными ручками, найденными на блошином рынке. В нашей студии и мебель исключительно винтажная. Ты, например, сейчас пьешь чай за чайным столиком авторства Алвара Аалто и его жены Айно Аалто. Творили они, кстати, парой. Все почитают Алвара, а Айно мало кто знает: так чаще всего и случалось в прошлом веке — женщина оставалась в тени.
Керамику можно назвать новой медитацией?
У людей есть потребность в тактильности и сиюминутной видимости результата своей работы. Когда ты лепишь, итог сразу перед тобой — осязаемый и вещественный. Этого не хватает многим, учитывая, что у большинства вся жизнь проходит в онлайне. Но ожидать, что занятия керамикой выглядят как сцена из фильма «Привидение», не стоит. Зато вы точно не будете зависать в телефоне — лепка требует полного погружения в процесс, как и медитация.
Есть ли в Петербурге комьюнити керамистов?
Да, у нас огромные чатики в телеграме: «Керамический штаб», «Керамагия», в которых тысячи человек. Среди них как профессионалы, так и начинающие ребята. К участникам комьюнити всегда можно обратиться за советом — я сама без проблем отвечаю и стараюсь помогать новичкам чем могу. Поддерживать друг друга, дружелюбно относиться к коллегам и быть открытыми необходимо. Для керамистов есть симпозиумы — как под Петербургом, так и в разных точках России. Плюс фестивали — тот же «Керамика на траве» на Елагином острове, конкурсы, маркеты. Индустрия развивается!
Дай, пожалуйста, совет тем, кто только подумывает о том, чтобы заняться керамикой!
Начинающему керамисту студия не обязательна! Я начинала дома — сделала себе рабочий уголок в однокомнатной квартире.
Мне кажется, или в России действительно меняется отношение к культуре, скажем так, быта? Эта тенденция совпала с пандемией!
Да, последние два года я вижу изменения в лучшую сторону. Плюс пандемия усилила желание окружать себя красивыми предметами и вещами с историей. Когда я начинала мне говорили: «Зачем? Можно же пойти в IKEA». Сейчас люди стремятся получить вещь пусть и дороже, но индивидуальную и от конкретного автора. Когда окружаешь себя красивым, уже непозволительно самому делать что-то некрасивое. Это обязывает. Плюс помогает развитию нашей индустрии: в России в целом и в Петербурге в частности появляются новые дизайнеры, создающие объекты из стекла, дерева. Например, ребята из петербургской марки Solid Water — мне нравится их коллекция сервировочных досок, сделанная из осколков стекла Freeze Slab. Команда бренда Delo Design приятно удивили своим направлением с каркасными домами. Также мне симпатичны их, наверное, уже самые узнаваемые стулья «ЙО» и классные стеллажи «ПРОСТ». Но с мебелью у меня свои отношения — уже очень давно ничего не покупаю из нового. Мой молодой человек занимается винтажными предметами дизайна, поэтому я всегда предпочту интересный винтаж. Из классных петербургских дизайн-проектов еще выделю «Палаты» — концепт-стор на Петроградке, который представляет только локальные молодые и неизвестные марки и рассказывает о них.
Я слышала, под брендом Nezhno скоро и мебель появится?
Да, раз я давняя фанатка акцентной, концептуальной мебели, решила сама начать ее создавать. Это будут лимитированные столики из керамики и стекла, близкие к стилистике, в которой я работаю сейчас — округлые формы и изгибы.
Что собираешься делать для библиотеки Алвара Аалто?
Сотрудничество с библиотекой в Выборге — инициатива проектов Plants for Friends и «Зеленый Петербург». С архитектурой и интерьерами там все отлично, но что касается горшков для растений — провал: все они из пластика. Думаю, Алвар Аалто с его любовью к натуральным материалам не допустил бы такого. Я вызвалась создать несколько горшков в духе Айно Аалто, которая как раз занималась предметным дизайном.
Студия Nezhno расположена в здании печатного двора имени А. М. Горького авторства Леонтия Бенуа, построенного в 1907–1910 годах.
Самые популярные предметы Nezhno Ceramics — вазы для одного цветка и фигурные подсвечники.
Главное вдохновение Лены — дизайн 1930-х, 1960-х, 1970-х и датский журнал Ark Journal, среди любимых петербургских фэшн-брендов — My812.
Работы Лены выставляются в датских галереях ALIUM и Ruby Atelier.
Фото: Сергей Мисенко, архив героини
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