СК раскрыл схему хищения денег при реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Здание находится на реставрации более 6 лет

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при реставрации консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Здание находится на реставрации уже более шести лет.
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Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «Меандр» Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. По данным следствия, в 2017 году они обеспечили заключение госконтракта на сумму более 606 миллионов рублей на реконструкцию здания консерватории Римского-Корсакова на Театральной площади — он предусматривал ремонт всех шести этажей здания, подвала, лестниц, межэтажных перекрытий, а также замену кровли, завершение реставрации главных и дворовых фасадов, выполнение архитектурно-художественной подсветки. Однако, как считают в СК, выполнять предусмотренные контрактом работы обвиняемые не собирались и, «получив аванс в размере 191 миллиона рублей, обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их».
Видимость надлежащего выполнения контрактных обязательств перед заказчиком злоумышленники, по версии следствия, создавали, переводя деньги двум индивидуальным предпринимателям и одной организации «под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте». Так была легализована часть похищенной суммы.
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Пресс-служба Администрации Петербурга
Здание консерватории Римского-Корсакова на Театральной площади, напротив Мариинского театра, находится на реставрации с 2012 года. Работы предполагалось завершить в 2019 году, однако в обозначенный срок объект так и не сдали. В декабре того же года художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал нынешнее состояние Театральной площади «угрожающе плачевным». Однако, как отмечал глава КГИОП Сергей Макаров, Смольный повлиять на ход реставрации не может — здание находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры.
В марте 2020 года министр культуры России Ольга Любимова лично ознакомилась с ходом работ, также на объект прибыл заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он сравнил затянувшуюся реставрацию консерватории с вандализмом. Новый конкурс на проведение работ Минкульт объявил только этой весной.
В начале октября 2020 года Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Завершить затянувшиеся работы ранее требовал президент России Владимир Путин. Однако к концу месяца Минкульт отменил конкурс по реставрации. Сейчас Минстрой обещает завершить реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в 2023 году.
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