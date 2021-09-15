СК раскрыл схему хищения денег при реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Здание находится на реставрации более 6 лет

Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «Меандр» Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. По данным следствия, в 2017 году они обеспечили заключение госконтракта на сумму более 606 миллионов рублей на реконструкцию здания консерватории Римского-Корсакова на Театральной площади — он предусматривал ремонт всех шести этажей здания, подвала, лестниц, межэтажных перекрытий, а также замену кровли, завершение реставрации главных и дворовых фасадов, выполнение архитектурно-художественной подсветки. Однако, как считают в СК, выполнять предусмотренные контрактом работы обвиняемые не собирались и, «получив аванс в размере 191 миллиона рублей, обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их».

Видимость надлежащего выполнения контрактных обязательств перед заказчиком злоумышленники, по версии следствия, создавали, переводя деньги двум индивидуальным предпринимателям и одной организации «под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте». Так была легализована часть похищенной суммы.